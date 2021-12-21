Як пише Politeka.net, шеф-кухар поділився смішним постом у своєму Instagram.

Ектор зізнався, що у нього рідко виходить вибратися в кіно. Проте він чув про гучну кінопрем'єру від Marvel "Людина-павук: немає шляху додому".

Хіменес-Браво вирішив не відставати від молоді і» приміряв " новий образ. Він поділився гіфкою, на якій роз'їжджає на скейтборді в костюмі Людини-пука на тлі вибухають будівель. При цьому обличчя шеф-кухаря явно "прироблено" до знімка в редакторі.

"Рідко виходить сходити в кіно-варто йти на Людину-павука?", - поцікавитися Хіменес-Браво у підписі до цих кадрів.

Українці тут же почали відповідати шоумену.

"Звичайно варто, навіть якщо не дивилися попередні частини, я точно піду, але ось коли", "Якщо ви любитель Марвел, то так", "звичайно сходіть!!! Вам неодмінно сподобається", " Ідіть. Якраз і український підтягнете", "дитсадок би краще зробив!", "Звичайно потрібно йти і обов'язково на скейті і в цьому костюмі!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Хіменес-Браво влаштував прогулянку зі своєю улюбленицею по засніжених вулицях.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво засвітився в компанії коханої жінки, згадавши про колишню.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво поскаржився на холоди в Україні, згадавши рідну Колумбію.