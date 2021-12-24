Українців готують до випуску нового сезону шоу "Голос країни", зйомки якого почалися днями, передає Politeka.net.
В Instagram-групі шоу опублікували сторіс, відео, які були зняті за лаштунками. На кадрах можна побачити Святослава Вакарчука з кавою, Надю Дорофєєву, що спілкується з командою, і Потапа, у якого брали інтерв'ю.
Зазначимо, новим ведучим бекстейдж став Андрій Хайат, саме він спілкувався з Потапом про те, яким той бачить майбутнього переможця.
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Святослав Вакарчук здається суворим, він присів за стіл, і відкривши лежачу папку на столі.
Примітно, що у кожного тренера на столі лежать папки, в яких вони зазначають дані про учасників.
"Зіркові тренера продовжують активно вибирати найталановитіших вокалістів країни", - написано в сторіс.
Зазначимо, основним ведучим шоу залишився Юрій Горбунов, а компанію йому склала дружина, теж телеведуча Катя Осадча.
Примітно, що Юрій Горбунов веде проект з самого початку.
Нагадаємо, Горбунов розкрив важливу традицію шоу" Голос країни " перед новим сезоном
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