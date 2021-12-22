Юрий Горбунов работает ведущим шоу "Голос країни", новый сезон которого скоро начнется, передает Politeka.net.
В этом году тренерами на проекте станут Оля Полякова, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Потап.
Юрий Горбунов решил снова напомнить о проекте, сделав снимок на фоне символа "Голосу країни".
"Уже много лет подряд, в последние дни уходящего года, мы начинаем запись нового сезона Голосу країни !! Великолепная традиция!! 12 сезон рулит!!", - написал телеведущий.
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За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Смазывайте пленку, будем снимать 🥰", "А мне интересно, если слепые прослушивания раньше, чем выйдет предполагаемый эфир, то участники подписывают договор о неразглашении информации перед тем как программа выйдет в эфир? Или нет?", - написали пользователи Сети.
Отметим, Юрий Горбунов начинал карьеру начинал более 20 лет назад. Сначала ведущий пробовал играть в театре. а затем устроился на телевидение.
Напомним, Горбунов показал за кулисами судей "Голосу країни" Полякову, Потапа и других
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