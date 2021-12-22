Украинские певица и телеведущий, Тина Кароль и Юрий Горбунов, похвастались, как украсили двора своих домов - атмосфера вселяет чувство праздника.

Тина Кароль и Юрий Горбунов живут особняках под Киевом, сообщает Politeka.net.

В частности, двухэтажный загородный дом певицы расположен на территории села Зазимье. Территория составляет 350 квадратных метров.

Дом обустроен кухней с панорамными окнами, тренажерным залом, репетиционной базой, а на заднем дворе есть зона для отдыха, футбольное поле и красивый сад.

В преддверии новогодних праздников Тина Кароль решила украсить двор. На улице стояла елочка, декорированная огоньками и игрушками. Певица не скрывала радостного настроения и напела тематическую песенку.

Телеведущий Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая вместе с детьми проживают в коттеджном городке “Солнечная долина".

На территории особняка есть бассейн, терраса со стильными мягкими креслами, и много плодовых деревьев.

Интерьер дома с просторной гостиной, уютным камином и мягким диваном. Панорамные окна добавляют света и уюта.

На новом фото в сторис Инстаграм Юрий Горбунов показал, как расчистил территорию возле дома, засветив елочку с новогодними шариками.

"Помахал немного лопатой", - написал телеведущий.

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