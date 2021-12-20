Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram Екатерина Осадчая, которая вместе со своим супругом шоуменом Юрием Горбуновым ведет популярное вокальное шоу "Голос країни", показала закулисье съемок 12 сезона проекта.
«Начинаем. А в эфире вы увидите «Голос країни» уже в январе», - отметила Осадчая.
Как известно, в новом сезоне в тренерское кресло вернулся лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, а Оля Полякова заняла место Тины Кароль. В первых выпусках "Королева ночи" появится в эффектном черном платье с декольте и собранными в высокий хвост волосами.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Винник без утайки раскрыл Осадчей болезнь, из-за которой отменил концерты: "Спал по 18 часов"
Репяхова после намека на расставание с Павликом впечатлила новостями: «Нашла у сыночка…»
Тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента
"Сын заметил, что в гробу не его отец": под Запорожьем разгорелся скандал на похоронах
Также тренерами участников стали Потап и Надя Дорофеева.
Рэпер и продюсер для съемок «Голосу країни» нарядился в светлый костюм с принтом.
Святослав Вакарчук на съемках появился в мятой серой футболке, черной рубашке и штанах.
Ранее Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" покинул Украину, появились фото: "Вдохновлен и готов...".
Напомним, что новый сезон "Голосу країни", Вакарчук поделился ожиданиями от участников: "Жизнь учит...".
А еще Politeka сообщала, что новый "Голосу країни": Дорофеева впервые рассказала, кого возьмет в команду и обмолвилась о Полякову.