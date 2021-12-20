Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram Екатерина Осадчая, которая вместе со своим супругом шоуменом Юрием Горбуновым ведет популярное вокальное шоу "Голос країни", показала закулисье съемок 12 сезона проекта.

«Начинаем. А в эфире вы увидите «Голос країни» уже в январе», - отметила Осадчая.

Как известно, в новом сезоне в тренерское кресло вернулся лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, а Оля Полякова заняла место Тины Кароль. В первых выпусках "Королева ночи" появится в эффектном черном платье с декольте и собранными в высокий хвост волосами.

Также тренерами участников стали Потап и Надя Дорофеева.

Рэпер и продюсер для съемок «Голосу країни» нарядился в светлый костюм с принтом.

Святослав Вакарчук на съемках появился в мятой серой футболке, черной рубашке и штанах.

Ранее Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" покинул Украину, появились фото: "Вдохновлен и готов...".

Напомним, что новый сезон "Голосу країни", Вакарчук поделился ожиданиями от участников: "Жизнь учит...".

А еще Politeka сообщала, что новый "Голосу країни": Дорофеева впервые рассказала, кого возьмет в команду и обмолвилась о Полякову.