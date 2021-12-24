Шоу "Голос країни" продолжается - уже стартовали съемки 12-го сезона, в котором тренерами стали Оля Полякова, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Потап - появились кадры закулисья.

Украинцев готовят к выпуску нового сезона шоу "Голос країни", съемки которого начались на днях, передает Politeka.net.

В Инстаграм-группе шоу опубликовали сторис, видео, которые были сняты за кулисами. На кадрах можно увидеть Святослава Вакарчука с кофе, Надю Дорофееву, общающуюся с командой, и Потапа, у которого брали интервью.

Отметим, новым ведущим бэкстейдж стал Андрей Хайат, именно он общался с Потапом о том, каким тот видит будущего победителя.

Святослав Вакарчук кажется строгим, он присел за стол, и открыв лежащую папку на столе.

Примечательно, что у каждого тренера на столе лежат папки, в которых они отмечают данные об участниках.

"Звездные тренера продолжают активно выбирать самых талантливых вокалистов страны", - написано в сторис.

Отметим, основным ведущим шоу остался Юрий Горбунов, а компанию ему составила жена, тоже телеведущая Катя Осадчая.

Примечательно, что Юрий Горбунов ведет проект с самого начала.

Напомним, Горбунов раскрыл важную традицию шоу "Голос країни" перед новым сезоном

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