Украинцев готовят к выпуску нового сезона шоу "Голос країни", съемки которого начались на днях, передает Politeka.net.
В Инстаграм-группе шоу опубликовали сторис, видео, которые были сняты за кулисами. На кадрах можно увидеть Святослава Вакарчука с кофе, Надю Дорофееву, общающуюся с командой, и Потапа, у которого брали интервью.
Отметим, новым ведущим бэкстейдж стал Андрей Хайат, именно он общался с Потапом о том, каким тот видит будущего победителя.
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Святослав Вакарчук кажется строгим, он присел за стол, и открыв лежащую папку на столе.
Примечательно, что у каждого тренера на столе лежат папки, в которых они отмечают данные об участниках.
"Звездные тренера продолжают активно выбирать самых талантливых вокалистов страны", - написано в сторис.
Отметим, основным ведущим шоу остался Юрий Горбунов, а компанию ему составила жена, тоже телеведущая Катя Осадчая.
Примечательно, что Юрий Горбунов ведет проект с самого начала.
Напомним, Горбунов раскрыл важную традицию шоу "Голос країни" перед новым сезоном
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