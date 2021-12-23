Всесвітньо відома співачка Мадонна показала, як працює над записом нового альбому в студії звукозапису.

Як передає Politeka.net, Мадонна є всесвітньо відомою американською співачкою. Також вона прославилася як актриса і продюсер. Мадонна вражає своїм виглядом, адже співачці вже 63 роки, і її зовнішність можна порівняти з наймолодшими красунями.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мадонна у студії звукозапису, де працює над новим альбомом, влаштувала "кухню". Разом зі звукорежисером співачка вирішила пообідати. Мадонна позує з келихом вина в руках і піцою.

"На кухні...", — розповівши Мадонна.

Реакцій і коментарів під новими фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

Нагадаємо, нещодавно співачка влаштувала незвичайну фотосесію, де в театрі влаштувала миття підлоги.

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