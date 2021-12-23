Як передає Politeka.net, Анна Неплях стала володаркою титулу "Міс Україна-Всесвіт" 2021 року, і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі. Також, варто відзначити, що раніше вона прославилася як учасниця 10-сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк.

Так, цього разу "Міс Україна-Всесвіт" поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Неплях показала себе біля новорічної ялинки. Вона вирішила на себе приміряти образ молодої принцеси Діани, і одягла червоний светр, як у неї.

"Передноворічна суєта захопила весь світ - ми закриваємо бюджети, проекти, прагнемо встигнути до дедлайну, вибираємо подарунки, думаємо де, а головне з ким будемо відзначати Новий Рік, які салати вже точно будуть на столі та звичайно ж, не забуваємо закупитися шампанським, адже в нього нам ще «занурювати» наші підпалені бажання.

Ось у мене бажання було - бути як принцеса Діана і воно вже трішечки збулося", - поділилася Анна Неплях.

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