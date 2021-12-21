Известная украинская модель и обладательница титула «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях показала себя в больничной палате с бинтом на лице после операции.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя красотка, представлявшая Украину на конкурсе «Мисс Вселенная 2021», но не попавшая даже в топ-16, поделилась в своих сториз не самыми приятными воспоминаниями.

Неплях рассказала, что была в больнице, когда случайно попала в отделение, где год назад ей поставили тревожный диагноз. Тогда у модели нашли опухоль в носу и рекомендовали срочную операцию.

«Немножко заблудилась в Охматдете и случайно напала на отделение, где мне лор год назад поставил диагноз и сказал срочно оперировать. С наступлением зимы я пыталась вспомнить, что я делала прошлой зимой, но я и забыла, что прошлую зиму я проболела и сидела на карантине…», - написала Неплях.

Она поделилась архивными кадрами, снятыми 16 февраля этого года. Тогда модель показывала себя сразу после операции еще в больничной койке. Нос красотки был забинтован после операции по удалению опухоли.

А уже спустя два дня повязку сняли, и Неплях смогла показать поклонникам свое лицо после операции.

Отметим, что тогда операция Анны прошла успешно, после чего модели пришлось пройти реабилитацию.

Напомним, проигравшая на "Мисс Вселенная" украинка Анна Неплях поразила обращением.

Как сообщала Politeka, "Мисс Вселенная 2021", кому достался титул и что с украинкой Анной Неплях.

Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях раскритиковали из-за неудачного выступления.