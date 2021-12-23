Как передает Politeka.net, Анна Неплях стала обладательницей титула "Мисс Украина-Вселенная" 2021 года, и будет представлять Украину на международном конкурсе в Израиле. Также, стоит отметить, что ранее она прославилась как участница 10-сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк.
Так, на этот раз "Мисс Украина-Вселенная" поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Неплях показала себя возле новогодней ёлки. Она решила на себя примерять образ молодой принцессы Дианы, и надела красный свитер, как у неё.
"Предновогодняя суета захватила весь мир - мы закрываем бюджеты, проекты, стремимся успеть к дедлайну, выбираем подарки, думаем где, а главное с кем будем отмечать Новый год, какие салаты уж точно будут на столе и конечно же, не забываем закупиться шампанским, ведь в него нам ещё «окунать» наши подожженные желания.
Вот у меня желание было - быть как принцесса Диана и оно уже немножечко сбылось", — поделилась Анна Неплях.
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