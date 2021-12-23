2021-ий рік з усіма своїми складнощами став роком яскравих подій і емоцій, особливо у деяких зірок, які стали батьками - давайте згадаємо цих щасливчиків.

Деякі зірки стали батьками вперше, інші ж - ні, але це не змінює важливості такої події, передає Politeka.net.

Зокрема, цього року батьками стали телеведучий Юрій Горбунов і Катя Осадча, у яких народився другий син Данило. Примітно, що для матусі це третій син, старшого, Іллю, вона народила близько 20 років тому.

Втретє стала мамою співачка Анастасія Приходько - вона народила сина Луку, це друга дитина в шлюбі з бізнесменом Олександром, у пари є і син Гордій. Також зірка виховує старшу дочку Нанну від бізнесмена - Нурі Кухілави, з яким давно розлучилася.

Цього року вперше стали батьками співачка MamaRika і її чоловік, гуморист Сергій Середа - у них народився син Давид.

Співак Віктор Павлік вчетверте став батьком, йому народила молода дружина, його концертний директор Катерина Реп'яхова, для якої це перша дитина. Хлопчика назвали Михайлом.

Вперше став батьком і співак Влад Дарвін, йому народила дружина, джазова виконавиця Kristina Marti, сина Рональда.

Нагадаємо, що MamaRika показала, як змінилося її тіло після пологів всього за тиждень

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