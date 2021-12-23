2021-ый год со всеми своими сложностями стал годом ярких событий и эмоций, особенно у некоторых звезд, которые стали родителями - давайте вспомним этих счастливчиков.

Некоторые звезды стали родителями впервые, другие же - нет, но это не меняет важности такого события, передает Politeka.net.

В частности, в этом году родителями стали телеведущий Юрий Горбунов и Катя Осадчая, у которых родился второй сын Данил. Примечательно, что для мамочки это третий сын, старшего, Илью, она родила около 20 лет назад.

В третий раз стала мамой певица Анастасия Приходько - она родила сына Луку, это второй ребенок в браке с бизнесменом Александром, у пары есть и сын Гордей. Также звезда воспитывает старшую дочку Нанну от бизнесмена - Нури Кухилавы, с которым давно развелась.

В этом году впервые стали родителями певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа - у них родился сын Давид.

Певец Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом, ему родила молодая жена, его концертный директор Екатерина Репяхова, для которой это первый ребенок. Мальчика назвали Мишей.

Впервые стал родителем и певец Влад Дарвин, ему родила жена, джазовая исполнительница Kristina Marti, сына Рональда.

Напомним, что MamaRika показала, как изменилось ее тело после родов всего за неделю

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