У мережі бурхливо обговорюють прийдешній фінал грандіозного шоу" Маска", в якому залишилися всього три персонажа – Скандал, Жирафа і Мухомор.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували фотографії трьох фіналістів шоу "Маска" Скандалу, Жирафа і Мухомора. А в підписі до публікації запропонували українцям назвати своїх фаворитів на проекті. Звичайно ж в коментарях почалося бурхливе обговорення.

"ХТО ПЕРЕМОЖЕ У ДРУГОМУ СЕЗОНІ ШОУ МАСКА? У фінал @maskaukrainetv пройшли Скандал, Жирафа і Мухомор. За кого вболіватимете у суботу, 25 грудня, о 21:00 на @kanalukraina? Діліться в коментарях", - йдеться в повідомленні.

Користувачі тут же почали коментувати публікацію, називаючи персонажів, яких вважають майбутніми переможцями шоу: "Хочу перемоги Жирафи", "Дуже сподіваюся, що переможе прекрасна Жирафа", "Вболіваю за Жирафу, дуже сподіваюся, що переможе", " вболіваю за Жирафу, сподіваюся вона переможе!", "Бажаю перемогти жирафі", "Вболіваю за Жирафу і вірю в її перемогу!", "Жирафа – це любов", "Жирафа найкраща, бажаю перемоги", "Скандал переможе, але вболіваю за Жирафу", "Скандал", "Однозначно Скандал", "Зачарована Жирафою", "Жирафа переможе", "Знають вже майже всі, Жирафа ж", "Переможе Скандал, але хотілося, щоб Мухомор", "Скандал".

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