Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали фотографии трех финалистов шоу "Маска" Скандала, Жирафа и Мухомора. А в подписи к публикации предложили украинцам назвать своих фаворитов на проекте. Конечно же в комментариях началось бурное обсуждение.
"КТО ПОБЕДЕТ ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ ШОУ МАСКА? В финал @maskaukrainetv прошли Скандал, Жирафа и Мухомор. За кого будете болеть в субботу, 25 декабря, в 21:00 на @kanalukraina? Делитесь в комментариях", - говорится в сообщении.
Пользователи тут же принялись комментировать публикацию, называя персонажей, которых считают будущими победителями шоу: "Хочу победы Жирафы", "Очень надеюсь, что победит прекрасная Жирафа", "Болею за Жирафу, очень надеюсь, что победит", "Болею за Жирафу, надеюсь она победит!", "Желаю победить Жирафе", "Болею за Жирафу и верю в ее победу!", "Жирафа – это любовь", "Жирафа лучшая, желаю победы", "Скандал победит, но болею за жирафу", "Скандал", " Однозначно Скандал", "Очарована Жирафой", "Жирафа победит", "И знают уже почти все, Жирафа ж", "Победит Скандал, но хотелось, чтобы Мухомор", "Скандал".
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