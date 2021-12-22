Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".
Так, на этот раз артист опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Олег Винник предстал перед камерой со своими коллегами-судьями по шоу "Маска". Певец высказал, что думает относительно них и поделился эмоциями перед финалом.
"Накануне финала шоу "Маска" хочется отметить, какие у меня крутые, яркие и самобытные коллеги 🤩
И что мне нравится - за столом детективов мы можем вести себя как в жизни: общаться, спорить, веселиться, а иногда даже кричать от эмоций, создавая балаган ведь именно в этом весь кайф! Ибо «МАСКА» - это шоу, которое дарит отличное настроение и незабываемые впечатления", — поделился эмоциями Олег Винник.
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