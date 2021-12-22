Известный певец Олег Винник перед финалом шоу "Маска" рассказал, что думает об Андрее Данилко и других коллегах.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз артист опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Олег Винник предстал перед камерой со своими коллегами-судьями по шоу "Маска". Певец высказал, что думает относительно них и поделился эмоциями перед финалом.

"Накануне финала шоу "Маска" хочется отметить, какие у меня крутые, яркие и самобытные коллеги 🤩

И что мне нравится - за столом детективов мы можем вести себя как в жизни: общаться, спорить, веселиться, а иногда даже кричать от эмоций, создавая балаган ведь именно в этом весь кайф! Ибо «МАСКА» - это шоу, которое дарит отличное настроение и незабываемые впечатления", — поделился эмоциями Олег Винник.

Ранее сообщалось, Винник после дуэта с Поляковой ошарашил Осадчую, сколько денег ему предлагали: "Мне стыдно..."

Также, гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали воплей, увидев, кто победил: "Невероятно!"

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