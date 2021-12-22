В сети показали короткий, но очень эмоциональный анонс финала шоу "Маска", видно, что и Данилко, и Каменских, и Винник были шокированы.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале шоу "Маска" опубликовали видеоанонс, в котором собрали самые горячие моменты и яркие эмоции детективов. Конечно самого победителя в анонсе не раскрыли, но реакция звезд и зрителей говорит о том, что персонажи под масками поистине поражают (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Самая большая интрига года. Вся страна затаит дыхание. Самый неожиданный суперфинал и сенсационная развязка второго сезона гипершоу "Маска", - говорит голос за кадром. Также в ролике есть фраза Оли Поляковой, которая напомнила всем, что в финале будут раскрыты сразу три маски. "Мы будет удивляться три раза!", - отметила певица.

Напомним, в финале, который покажут зрителям уже в следующую субботу, остались три персонажа – Жираф, Мухомор и Скандал. Их всех троих разоблачат в финале шоу и покажут, кто же прятался под яркими костюмами.

Надо сказать, что на кадрах особенно отличилась реакция всегда спокойного Андрея Данилко и сдержанной Насти Каменских. Певица, к слову, орала с отвисшей челюстью от увиденного, а у Олега Винника аж голос надорвался, когда он комментировал финал. "Просто невероятно", - все что он смог из себя выдавить.

Напомним, Финал шоу "Маска", Остапчук сделал интригующее признание о победителе: "Порвет все ваши шаблоны".

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