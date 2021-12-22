На шоу "Маска" рассказали, какое прошлое скрывалось у известного артиста Сергея Бабкина, который прятался в Тигре.

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко. Недавно судьи разгадали персонажа, который прятался под маской "Тигра".

Так, на этот раз на странице шоу "Маска" опубликовали новое видео. На кадрах недавно разгаданный персонаж - Тигр, за которым скрывался Сергей Бабкин. Под видео рассказали, какие подсказки были о нём.

"В эту субботу свою маску снял космический Тигр! Все ли подсказки вы разгадали?

Одна из картин «Адам и Ева» — намек на песню артиста «Адам и Ева».

С шести лет Сергей посещал кружки бальных танцев и фигурного катания, школу изобразительного искусства, музыкальную школу и театральные кружки.

Кумир Бабкина - Сезария Эвора. Она выходила босиком на сцену, эту фишку взял себе и Сергей.

В юности Тигр работал уборщиком. Отсылкой к этому был бодигард со шваброй", — рассказали на аккаунте шоу "Маска".

Ранее сообщалось, Винник, не дожидаясь финала "Маски" высказал, что думает о Данилко и других судьях: "Создавая балаган..."

Также, гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали воплей, увидев, кто победил: "Невероятно!"

Politeka рассказывала, ведущий "Маски" Остапчук показал дочь от первого брака после громкого развода: "Я сильно горжусь..."