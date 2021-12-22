Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко. Недавно судьи разгадали персонажа, который прятался под маской "Тигра".
Так, на этот раз на странице шоу "Маска" опубликовали новое видео. На кадрах недавно разгаданный персонаж - Тигр, за которым скрывался Сергей Бабкин. Под видео рассказали, какие подсказки были о нём.
"В эту субботу свою маску снял космический Тигр! Все ли подсказки вы разгадали?
Одна из картин «Адам и Ева» — намек на песню артиста «Адам и Ева».
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Суперфиналистка "Мастер Шеф" спровоцировала бунт в Сети: "Последний сезон, который смотрим"
Пополнение в семье Ямы, судья "Танців з зірками" устроил фотосессию в новом составе: "Наконец-то!"
Друг Эллерта и экс-кавалер Мишиной слился в нежном поцелуе с красивой брюнеткой на яхте: фото
Репяхова после намека на расставание с Павликом впечатлила новостями: «Нашла у сыночка…»
С шести лет Сергей посещал кружки бальных танцев и фигурного катания, школу изобразительного искусства, музыкальную школу и театральные кружки.
Кумир Бабкина - Сезария Эвора. Она выходила босиком на сцену, эту фишку взял себе и Сергей.
В юности Тигр работал уборщиком. Отсылкой к этому был бодигард со шваброй", — рассказали на аккаунте шоу "Маска".
Ранее сообщалось, Винник, не дожидаясь финала "Маски" высказал, что думает о Данилко и других судьях: "Создавая балаган..."
Также, гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали воплей, увидев, кто победил: "Невероятно!"
Politeka рассказывала, ведущий "Маски" Остапчук показал дочь от первого брака после громкого развода: "Я сильно горжусь..."