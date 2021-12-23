Український співак Арсен Мірзоян насторожив шанувальників емоційними посланнями в мережі, які присвячені розлуці, болю, і важких словах.

Арсен Мірзоян у 2011 році, під час участі в шоу "Голос країни", відразу звернув увагу на дочку української легенди, Ніни Матвієнко, Тоню, передає Politeka.net.

На той момент у артиста була дружина і двоє дітей, але почуття до артистки виявилися сильнішими. Співак розлучився.

Антоніна Матвієнко і Арсен Мірзоян стали будувати відносини, в 2016 році у них народилася дочка, Ніна, а рік по тому вони одружилися.

На рідкісних сімейних кадрах в Instagram сім'я виглядає щасливою, але недавні пости артиста насторожили його шанувальників.

Співак опублікував вірші, в яких виражається біль розлуки, про важкі слова і роздуми про пошуки іншої людини.

"Це ж не Антоніні присвячується?", "Сильно сказано 👏. Але насторожує...", "Якщо це нова пісня, то вона прекрасна 😍 а якщо стан душі - бажаю щастя 🙌", "що за песимістичний настрій? Ви розлучаєтеся?🤔 Розлучилися?", "маестро пише нову пісню?", "🔥 🔥 🔥 🔥Хто пережив, той відчує до самої глибини душі 😢❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

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