Арсен Мірзоян у 2011 році, під час участі в шоу "Голос країни", відразу звернув увагу на дочку української легенди, Ніни Матвієнко, Тоню, передає Politeka.net.
На той момент у артиста була дружина і двоє дітей, але почуття до артистки виявилися сильнішими. Співак розлучився.
Антоніна Матвієнко і Арсен Мірзоян стали будувати відносини, в 2016 році у них народилася дочка, Ніна, а рік по тому вони одружилися.
На рідкісних сімейних кадрах в Instagram сім'я виглядає щасливою, але недавні пости артиста насторожили його шанувальників.
Співак опублікував вірші, в яких виражається біль розлуки, про важкі слова і роздуми про пошуки іншої людини.
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"Це ж не Антоніні присвячується?", "Сильно сказано 👏. Але насторожує...", "Якщо це нова пісня, то вона прекрасна 😍 а якщо стан душі - бажаю щастя 🙌", "що за песимістичний настрій? Ви розлучаєтеся?🤔 Розлучилися?", "маестро пише нову пісню?", "🔥 🔥 🔥 🔥Хто пережив, той відчує до самої глибини душі 😢❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
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