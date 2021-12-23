Украинский певец Арсен Мирзоян насторожил поклонников эмоциональными посланиями в Сети, которые посвящены разлуке, боли, и тяжелых словах.

Арсен Мирзоян в 2011 году, во время участия в шоу "Голос країни", сразу обратил внимание на дочь украинской легенды, Нины Матвиенко, Тоню, передает Politeka.net.

На тот момент у артиста была жена и двое детей, но чувства к артистке оказались сильнее. Певец развелся.

Антонина Матвиенко и Арсен Мирзоян стали строить отношения, в 2016 году у них родилась дочь, Нина, а год спустя они поженились.

На редких семейных кадрах в Инстаграм семья выглядит счастливой, но недавние посты артиста насторожили его поклонниках.

Певец опубликовал стихи, в которых выражается боль разлуки, о тяжелых словах и размышления о поисках другого человека.

"Это же не Антонине посвящается?", "Сильно сказано 👏. Но настораживает...", "Если это новая песня, то она прекрасна 😍 А если состояние души – желаю счастья 🙌", "Что за пессимистическое настроение? Вы расстаетесь?🤔 Расстались?", "маэстро пишет новую песню?", "🔥🔥🔥🔥 Кто пережил, тот почувствует до самой глубины души 😢❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.

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