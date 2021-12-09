Украинский музыкант и певец, звезда «Голоса страны» Арсен Мирзоян впечатлил атмосферными зимними кадрами, показав настоящую мужскую красоту.

Как пишет Politeka.net, 43-летний муж Тони Матвиенко давно начал седеть, но седину предпочитает не закрашивать, оставляя свой натуральный цвет. Кроме этого, артист отпустил волосы, которые у него от природы вьются.

На свежих фото он позировал на морозе, впечатлив мужественным видом.

«#mamiyarb67 настоящая механика!», - подписал фото Мирзоян.

В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов. Поклонники остались в восторге от его внешнего вида.

«Очень хотела бы вас поснимать», «Хорошие фото», «Очень хорошо», «Действительно. Вживую. В самом деле», «Такие живые фото, невероятны!», «Очень красиво, прическа тоже подходящая», - пишут пользователи сети.

Как известно, после участия в шоу «Голос страны» Арсен Мирзоян активно занялся своей сольной карьерой. Артист гастролирует по Украине и имеет стабильную базу своих поклонников.

Напомним, что Арсен Мирзоян похвастался физической формой после занятий спортом: "Готов!".

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