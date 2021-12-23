Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного телеведучого і ведучого шоу "Холостячка" Григорія Решетника Христина поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравими кадрами з походу на шопінг, а в підписі до публікації-рекомендації по стилю українкам.

На знімках можна побачити, що Христина у магазині приміряла три яскравих цибулі - вони теплі, стильні і практичні. Так, на двох знімках вона позує в джинсах, теплому светрі, куртці і кепці. На ще двох кадрах вона більш романтична - в легкій сукні з шубою, і на інших фото на ній спортивний костюм і пуховик. Треба сказати, що всі наряди на дівчині сидять просто відмінно, а вона на всіх знімках виглядає радісною.

У підписі до публікації Христина Решетник написала: "Що ж може принести більше щастя для жінки, ніж Шопінг? Правильно, тільки довгий Шопінг! Сьогодні я підготувала для вас чергову добірку стильних лугів на кожен день. 1. Джинси, кепка, теплий светр і куртка – ідеальний варіант для походу в кіно, зустрічі з друзями. 2. Сукня з легкої тканини і тепла шуба – можна на день під кросівки, а ввечері з каблуками на побачення. 3. Пуховик і спортивний костюм – теплий варіант для прогулянок з дітьми".

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