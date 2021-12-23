Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 36-річна Тіна Кароль опублікувала уривок з прямого ефіру, де вона влаштувала імпровізований акустичний концерт. Артистка заспівала пісню, яку їй подарував відомий виконавець і автор хітів Макс Барських.
"Уривок акустики, яка була днями. Красива пісня "любила", подарована мені @max_barskih, і це назавжди любов", - підписала відео зірка.
У коментарях артистці залишили масу приємних слів.
"Як завжди на висоті. Кожна пісня чіпає серце", "дуже любила і буду любити", "Красиво", "Тіііна, це був дуже крутий ефір, спасибі величезне, хочемо ще!", "В саме сердечко", "Це найкраще, розірвало чесно, спасибі велике", - пишуть користувачі Мережі.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Хвороба забрала життя зірки "Вулиці розбитих ліхтарів", його любили багато хто: "Важко з цим змиритися"
Зупинилося серце красуні-актриси, фільми з нею увійшли в історію кіно: "Сяяла, як зірка"
Серія землетрусів накрила Україну, всі подробиці: "На верхніх поверхах..."
Тіла знайдені на території школи в Дніпрі: почалася раптова Евакуація, кадри
Відзначимо, що не так давно Тіна Кароль повністю змінила імідж, а також свій сценічний образ.
Нагадаємо, що Кароль і Горбунов зняли казкову атмосферу навколо своїх будинків: "помахав трохи...".
Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, чому кинула "Голос країни": "я не готова...".
Також Politeka писала, що Кароль розповіла, як Онуфрійчук стала ведучою "Танців з зірками" :" за тиждень до виходу...".