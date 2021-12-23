Відома співачка і телеведуча Тіна Кароль, яка нещодавно пішла з "Голосу країни" і "Танців з зірками", вразила яскравим виконанням пісні.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 36-річна Тіна Кароль опублікувала уривок з прямого ефіру, де вона влаштувала імпровізований акустичний концерт. Артистка заспівала пісню, яку їй подарував відомий виконавець і автор хітів Макс Барських.

"Уривок акустики, яка була днями. Красива пісня "любила", подарована мені @max_barskih, і це назавжди любов", - підписала відео зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Як завжди на висоті. Кожна пісня чіпає серце", "дуже любила і буду любити", "Красиво", "Тіііна, це був дуже крутий ефір, спасибі величезне, хочемо ще!", "В саме сердечко", "Це найкраще, розірвало чесно, спасибі велике", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що не так давно Тіна Кароль повністю змінила імідж, а також свій сценічний образ.

Нагадаємо, що Кароль і Горбунов зняли казкову атмосферу навколо своїх будинків: "помахав трохи...".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, чому кинула "Голос країни": "я не готова...".

Також Politeka писала, що Кароль розповіла, як Онуфрійчук стала ведучою "Танців з зірками" :" за тиждень до виходу...".