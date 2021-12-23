Известная певица и телеведущая Тина Кароль, которая недавно ушла из «Голоса страны» и «Танцев со звездами», впечатлила ярким исполнением песни.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 36-летняя Тина Кароль опубликовала отрывок из прямого эфира, где она устроила импровизированный акустический концерт. Артистка спела песню, которую ей подарил известный исполнитель и автор хитов Макс Барских.

«Отрывок акустики, которая была на днях. Красивейшая песня "любила", подаренная мне @max_barskih, и это навсегда любовь», - подписала видео звезда.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Как всегда на высоте. Каждая песня трогает сердце», «Очень любила и буду любить», «Красиво», «Тииина, это был очень крутой эфир, спасибо огромное, хотим ещё!», «В самое сердечко», «Это лучшее, разорвало честно, спасибо большое», - пишут пользователи сети.

Отметим, что не так давно Тина Кароль полностью сменила имидж, а также свой сценический образ.

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