Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 36-летняя Тина Кароль опубликовала отрывок из прямого эфира, где она устроила импровизированный акустический концерт. Артистка спела песню, которую ей подарил известный исполнитель и автор хитов Макс Барских.
«Отрывок акустики, которая была на днях. Красивейшая песня "любила", подаренная мне @max_barskih, и это навсегда любовь», - подписала видео звезда.
В комментариях артистке оставили массу приятных слов.
«Как всегда на высоте. Каждая песня трогает сердце», «Очень любила и буду любить», «Красиво», «Тииина, это был очень крутой эфир, спасибо огромное, хотим ещё!», «В самое сердечко», «Это лучшее, разорвало честно, спасибо большое», - пишут пользователи сети.
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