Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на КП.Україна.

Так, цього разу співачка заговорила про скандал цього року з шоу "Танці з зірками". Як відомо, Тіну Кароль замінила на проекті Іванна Онуфрійчук. Співачка стверджує, що вони з шоу домовлялися, що вона вийде на ефіри. Однак, за тиждень до старту, Тіна Кароль дізналася, що до них на комерційній основі додатися ще одна ведуча. Після цього, артистка відразу відмовилася від участі.

"Цього року ми домовлялися з "Танцями" вести шоу, вдарили по руках, а за тиждень до виходу в ефір мені кажуть, що на паркеті з'явиться ще одна ведуча на комерційній основі. Оцінивши нашу панель ведучих, я відразу сказала, що не бачу в цьому успіху, і відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я була права, не злетів цей дует. І тріо в такому форматі теж би не злетіло", - висловилася Тіна Кароль.

"Коли зі мною спочатку затвердили ведення "Танців", а потім я бачу, що на комерційній основі приводять ведучу - це теж внутрішня, кулуарна гра", — додала співачка.

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