Тіна Кароль і Юрій Горбунов живуть особняках під Києвом, повідомляє Politeka.net.
Зокрема, двоповерховий заміський будинок співачки розташований на території села Зазим'я. Територія становить 350 квадратних метрів.
Будинок облаштований кухнею з панорамними вікнами, тренажерним залом, репетиційною базою, а на задньому дворі є зона для відпочинку, футбольне поле і гарний сад.
Напередодні новорічних свят Тіна Кароль вирішила прикрасити двір. На вулиці стояла ялинка, декорована вогниками та іграшками. Співачка не приховувала радісного настрою і наспівала тематичну пісеньку.
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Телеведучий Юрій Горбунов і його дружина Катя Осадча разом з дітьми проживають в котеджному містечку “Сонячна долина".
На території особняка є басейн, тераса зі стильними м'якими кріслами, і багато плодових дерев.
Інтер'єр будинку з просторою вітальнею, затишним каміном і м'яким диваном. Панорамні вікна додають світла і затишку.
На новому фото в сторіс Instagram Юрій Горбунов показав, як розчистив територію біля будинку, засвітивши ялинку з новорічними кульками.
"Помахав трохи лопатою", - написав телеведучий.
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