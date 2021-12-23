Як передає Politeka.net, про це артистка розповіла в інтерв'ю виданню "КП в Україні".

Кароль багато років була тренером "Голосу країни", і багато її підопічних ставали переможцями, проте після 11 сезону артистка відмовилася від участі в проекті.

"Коли на бекстейджі почали з'являтися якісь інтриги, я в прямому ефірі "Голосу" сказала, що віддаю це крісло [фронтвумен українського гурту The Hardkiss] Юлі Саніній. За дев'ять років я бачила в проекті три Продюсерські команди. Третя вимагає трішки більше інтриг і хайпу. А я в інтригах і хайпі не готова брати участь, я все-таки можу дати трішки більше професіоналізму і якість, тому прямо сказала: "Вам треба звертатися до інших героїв", – пояснила співачка.

Тіна Кароль додала, що працювала не тільки над вокальною складовою перемоги, а й над психологічною.

"І коли в прямому ефірі звучить:" доки Тіна буде перемагати в цьому проекті?"- глядача ніби схиляють до того, що не варто за неї голосувати, вона вже багато разів перемогла. Та не за мене голосують, голосують за учасника", – підсумувала вона.

Як відомо, в новому сезоні шоу "Голос країни" тренером стала Оля Полякова, яка раніше не брала участі в проекті.

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