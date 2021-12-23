Як повідомляє Politeka.net, в Instagram школи етикету Ольги Фреймут з'явився анонс заходу з її участю. Як відомо, Фреймут останнім часом більше займається своїми проектами, ніж роботою на телебаченні. У зірки є власне видавництво. Також вона викладає етикет.
На фото Ольга постала в оригінальній сукні в тон шкіри. Правда, не всі оцінили образ зірки, зазначивши, що вона виглядає занадто блідою.
"Ольга Фреймут запрошує до себе додому, в подільську квартиру, на курси з етикету. У вітальні у Фреймут вас чекає улюблений інтенсив сучасних манер "Ideal". Подарунок - фортепіанний концерт від віртуоза і шампанське", - повідомили в анонсі.
У коментарях шанувальники залишили кілька відгуків.
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"Хворобливий вигляд", "Який прекрасний захід", "дивний наряд", "яка красуня", "Нічого собі, захід для обраних", "Така худенька і бліда", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Фреймут взялася за святковий етикет: "ось так?".
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