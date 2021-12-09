Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка довгий час займається виданням власних книг, вразила виглядом у бібліотеці.

Як пише Politeka.net, Ольга Фреймут почала свою кар'єру телеведучої в 2005 році, але справжнім проривом для неї стало шоу «Підйом», яке вона вела з Олександром Педаном і Сергієм Притулою. Після "Підйому" трійка улюблених всіма ведучих довгий час вела топові проекти на телеканалі "Новий канал".

Після заміжжя і народження дітей кар'єра Ольги пішла на спад. Але вона не втрачала часу і посилено зайнялася вивченням етикету. Сьогодні Фреймут є одним з експертів з етикету в Україні і навіть випустила кілька книг на цю тему. Крім цього, зірка вирішила відкрити власне видавництво, де випускає книги.

На свіжому фото вона підкорила всіх ефектним образом, позуючи серед книг.

"Справжня серцеїдка", «вам дуже підходить червоний колір», «нарешті хоч щось в ту голову розумне візьмуть», «красуня», «так добре», "виглядаєте чудово", -пишуть користувачі Мережі.

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