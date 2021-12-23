Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Лідія Таран поділилася фотографіями, зробленими під час поїздки до Франції. Телеведуча розповіла, що незвичайного вона побачила в одному з французьких містечок.

"Гра в Кольмарі🎅🎄😀 старовинне місто Кольмар у французькому Ельзасі виглядає так, ніби вирішило виграти у всесвітньому чемпіонаті з прикрашання будинків до Різдва - плюшевими ведмедиками!🧸🧸🧸🎊Вони використали всіх іграшкових тварин, які були в доступі! Всіх розмірів. І кольорів. Коли закінчились білі- привезли червоних (Більше ведмежо- прикрашального безумства з Кольмара викладу в сторіз) Кожен будинок тут тепер тепер ніби вбраний у яскравий різдвяний светр і біля кожного хочеться зустріти Різдво!",- поділилася враженнями телеведуча.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ліда, яка краса", "Неймовірна красуня, дуже красиве довге біле волосся. Круто! Крута блондинка!", "До чого ж ви гарна", "Гарного відпочинку", - пишуть користувачі Мережі.

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