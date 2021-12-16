Як пише Politeka.net, в Instagram Лідія Таран поділилася рецептом і покроковою інструкцією з приготування.

"Штолен! Чудесний, різдвяний! Запашний! Мій першенький. З першого разу! Головний секрет- не спинитись на реалізації найпершого пункту рецепту - а саме купити хороший ром", - зазначила Таран.

Вам знадобиться:

300 гр борошна,

50 гр смаженого мигдалю,

1 ч. л розпушувача,

1 пакетик ванільного цукру,

1 ч. л. кардомона,

150 гр сиру кремової суміші,

50 гр цукатів,

50 гр родзинок,

1 куряче яйце,

1 апельсин,

75 гр цукру,

95 гр вершкового масла.

"Мої висновки!

1. Як і будь-яка ритуальна випічка, трохи потребує роботи- але воно того варте😀

2. Ром, який не вберуть у себе сухофрукти і цукати, можна долити до чаю.

3. В хаті пахне Різдвом і радістю

4. Відчуття, що ти тепер належиш до вищої ліги пекарів, бо штолен- це вам не шарлотка чи просто пряник", - зазначила телеведуча.

Нагадаємо, що Лідія Таран показала себе в повсякденному житті:"Нестильна фігня".

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