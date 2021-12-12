Українська телеведуча Лідія Таран, яка є однією із зірок телеканалу 1+1, показала, де проводить відпустку зі своєю 14-річною донькою Василиною.
Як передає Politeka.net, в Instagram телеведуча опублікувала фото, зроблені в Буковелі. На фото і вона, і її дочка-підліток позували в екіпіровці, повністю готові до спуску на лижах. Виглядала Таран дуже щасливою. Було видно, що вона задоволена відпусткою.
"Сезон відкритий! На горах сьогодні туманно, тому ось вам фотка з черги в касу. Ми з крихіткою пішли кататися, і бажаємо вам всім чудової суботи", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальники звернули увагу на те, як сильно виросла дочка телезірки.
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"Яка доросла дочка", «красуня Ліда», «яка ви молодець», "донечка красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Василина - дочка Лідії Таран від відомого телеведучого Андрія Доманського, з яким до 2010 вона жила в цивільному шлюбі.
Нагадаємо, що Таран показала, як виглядає перед прямим ефіром: без макіяжу і зачіски.
Як повідомляла Politeka, що Таран показала, як рятується від холоду: кадри.
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