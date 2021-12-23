Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Лидия Таран поделилась фотографиями, сделанными во время поездки во Францию. Телеведущая рассказала, что необычного она увидела в одном из французских городков.

«Игра в Кольмаре. Старинный город Кольмар во французском Эльзасе выглядит так, будто решил выиграть во всемирном чемпионате по украшению домов к Рождеству - плюшевыми мишками! Они использовали всех игрушечных животных! Всех размеров. И цветов. Когда закончились белые-привезли красных (Больше медвежонка-украшательного безумия из Кольмара выложу в сториз) Каждый дом здесь теперь словно одет в яркий рождественский свитер и возле каждого хочется встретить Рождество!», - поделилась впечатлениями телеведущая.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Лида, какая красота», «Невероятная красавица, очень красивые длинные белые волосы. Круто! Крутая блондинка!», «До чего же вы красивая», «Хорошего отдыха», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лидия Таран засветила красавицу-дочку на отдыхе в Буковеле: фото.

Как сообщала Politeka, Таран устроила романтичную съемку: "Особенный день".

Также Politeka писала, что Лидия Таран поделилась уникальным рецептом рождественского блюда.