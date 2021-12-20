Як пише Politeka.net, в Instagram Лідія Таран часто розповідає про себе, про незручні моменти на зйомках і радує кадрами з фотосесій. Цього разу з нагоди свята телеведуча вирішила супроводити привітання з яскравими тематичними фото.
На атмосферних святкових фото телеведуча вирішила зробити акцент на оточенні і з задоволенням позувала перед камерами з розпущеними локонами.
""Ох хто хто Миколая любить?"і все! 😀Романтичний настрій, тому що мрії повинні збуватися, тому що це особливий день😇❤️ " - пише Лідія під кадрами.
Шанувальники відреагували:
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"Неймовірна!🔥 ; Ви неймовірно красива! 😍 ; Нехай це свято принесе вам, щось справжнє на довгі роки! ♥ ; Шикарна жінка🔥 🔥 👏; красива; красуня))); красуня🔥; красуня ❤; дуже хороша 😍; всі люблять Святого Миколая але не всі знають його історію і як він став святим😢».
Також в Instagram Таран опублікувала фото, зроблені в Буковелі. На фото і вона, і її дочка-підліток позували в екіпіровці, повністю готові до спуску на лижах. Виглядала Таран дуже щасливою. Було видно, що вона задоволена відпусткою.
"Сезон відкритий! На горах сьогодні туманно, тому ось вам фотка з черги в касу. Ми з малятком пішли кататися, і бажаємо вам всім чудової суботи», - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Лідія Таран показала себе в повсякденному житті:"Нестильна фігня".
Раніше Politeka писала, що Таран показала красуню-доньку на відпочинку в Буковелі.
А ще Politeka повідомляла, що Таран показала, як рятується від холоду: "Мама точно буде задоволена".