Як пише Politeka.net , шеф-кухар порадував шанувальників новим постом у своєму Instagram. В ньому Ектор показав, яким різним він може бути.

Хіменес-Браво зібрав фото в різних образах, які він зробив цього року. Наприклад, серед них був знімок, на якому шеф-кухар позував прив'язаним до стільця мотузками.

Ще одне фото було зроблено на кухні ресторану, де Ектор зміг постати в природному для себе середовищі. На іншому знімку він позував на знімальному майданчику проекту «Майстер Шеф».

Також були фото, зроблені в гримерці, автобусі, ліфті і навіть в океані, де Хіменес-Браво позував з коктейлем в руках.

"9 відтінків Ектора. Який подобається більше?", - написав шеф-кухар.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Такий Красунчик!", "Мені найбільше сподобався Ектор номер 7 і 9", "ну чесно а я не захоплююся# була набагато краще думки...", "Ектор, ви мені подобаєтеся у всіх відтінках, так як в людині всі відтінки присутні і це цікаво", "всі відтінки хороші", "як же, Ектор і без голого торсу?!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво готується покинути Україну зі своєю головною жінкою.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво поділився новорічними рецептами.

Також Politeka писала, що комунальні неприємності звалилися на Хіменеса-Браво, суддя "Майстер Шеф" в розгубленості.