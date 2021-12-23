Як пише Politeka.net , шеф-кухар порадував шанувальників новим постом у своєму Instagram. В ньому Ектор показав, яким різним він може бути.
Хіменес-Браво зібрав фото в різних образах, які він зробив цього року. Наприклад, серед них був знімок, на якому шеф-кухар позував прив'язаним до стільця мотузками.
Ще одне фото було зроблено на кухні ресторану, де Ектор зміг постати в природному для себе середовищі. На іншому знімку він позував на знімальному майданчику проекту «Майстер Шеф».
Також були фото, зроблені в гримерці, автобусі, ліфті і навіть в океані, де Хіменес-Браво позував з коктейлем в руках.
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"9 відтінків Ектора. Який подобається більше?", - написав шеф-кухар.
Його шанувальники тут же відреагували.
"Такий Красунчик!", "Мені найбільше сподобався Ектор номер 7 і 9", "ну чесно а я не захоплююся# була набагато краще думки...", "Ектор, ви мені подобаєтеся у всіх відтінках, так як в людині всі відтінки присутні і це цікаво", "всі відтінки хороші", "як же, Ектор і без голого торсу?!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво готується покинути Україну зі своєю головною жінкою.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво поділився новорічними рецептами.
Також Politeka писала, що комунальні неприємності звалилися на Хіменеса-Браво, суддя "Майстер Шеф" в розгубленості.