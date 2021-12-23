Как пишет Politeka.net , шеф-повар порадовал поклонников новым постом в своем Инстаграм. В нем Эктор показал, каким разным он может быть.

Хименес-Браво собрал фото в разных образах, которые он сделал в этом году. Например, среди них был снимок, на котором шеф-повар позировал привязанным к стулу веревками.

Еще одно фото было сделано на кухне ресторана, где Эктор смог предстать в естественной для себя среде. На другом снимке он позировал на съемочной площадке проекта «Мастер Шеф».

Также были фото, сделанные в гримерке, автобусе, лифте и даже в океане, где Хименес-Браво позировал с коктейлем в руках.

«9 оттенков Эктора. Какой нравится больше?», - написал шеф-повар.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Такой Красавчик!», «Мне больше всего понравился Эктор номер 7 и 9», «Ну честно а я не восхищаюсь# была намного лучше мнения…», «Эктор, Вы мне нравитесь во всех оттенках, так как в человеке все оттенки присутствуют и это интересно», «Все оттенки хороши», «Как же, Эктор и без голого торса?!», - пишут люди.

Напомним, Эктор Хименес-Браво готовится покинуть Украину со своей главной женщиной.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво поделился новогодними рецептами.

Также Politeka писала, что коммунальные неприятности свалились на Хименеса-Браво, судья "Мастер Шеф" в растерянности.