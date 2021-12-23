Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным канадским и украинским ресторатором, а также рефери кулинарного шоу "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.
На новых сторис Эктор решил рассказать о своем путешествии.
"На новый год мы с мамой улетаем в Стамбул", - написал Хименес-Браво.
"Я уже знаю, что я буду делать на Новый год. Новый год я буду с мамой в Стамбуле. Это будет первый раз, что мама будет в Турции", - сказал Эктор.
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"Только три ночи, это будет очень быстро. Потому что очень маленький перерыв с моей работой, но будет супер", - добавил звезда.
"Уверен, нам понравится", - написал на сторис ресторатор.
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