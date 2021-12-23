Эктор Хименес-Браво, который является судьей шоу "Мастер Шеф", показал себя и рассказал о том, куда улетит, взяв с собой самую главную женщину жизни.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным канадским и украинским ресторатором, а также рефери кулинарного шоу "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.

На новых сторис Эктор решил рассказать о своем путешествии.

"На новый год мы с мамой улетаем в Стамбул", - написал Хименес-Браво.

"Я уже знаю, что я буду делать на Новый год. Новый год я буду с мамой в Стамбуле. Это будет первый раз, что мама будет в Турции", - сказал Эктор.

"Только три ночи, это будет очень быстро. Потому что очень маленький перерыв с моей работой, но будет супер", - добавил звезда.

"Уверен, нам понравится", - написал на сторис ресторатор.

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