Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделился в Инстаграм новыми кадрами, на которых рассказал о своей беде.
«Доброе утро! Вчера не обошлось без приключений…Здесь, где я живу в Киеве, все комплексы без воды. Не будет воды сегодня ночью – я не знаю до которого часа. Не будет воды завтра», - пожаловался на видео Хименес-Браво.
На кадрах шеф-повар лежал на диване без рубашки. На его лице можно было различить раздосадованную улыбку.
Позже Эктор решил наглядно показать, что когда он открывает кран, из него ничего не течет.
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«Здесь на этот комплекс 600 квартир. 600 квартир без воды! Никто не знает, сколько время у нас не будет воды…Друзья, помогите мне! Что я буду делать?», - обратился к украинцам Хименес-Браво с отчаянием в голосе.
Позже шеф-повар сообщил, что отправился в спортзал и планирует позавтракать в кафе.
Напомним, Хименес-Браво примерил образ известного супергероя, удивив кадрами.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво устроил прогулку со своей любимицей по заснеженным улицам.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей.