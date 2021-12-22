Известный ресторатор колумбийского происхождения и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво пожаловался украинцам на проблемы у себя дома.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделился в Инстаграм новыми кадрами, на которых рассказал о своей беде.

«Доброе утро! Вчера не обошлось без приключений…Здесь, где я живу в Киеве, все комплексы без воды. Не будет воды сегодня ночью – я не знаю до которого часа. Не будет воды завтра», - пожаловался на видео Хименес-Браво.

На кадрах шеф-повар лежал на диване без рубашки. На его лице можно было различить раздосадованную улыбку.

Позже Эктор решил наглядно показать, что когда он открывает кран, из него ничего не течет.

«Здесь на этот комплекс 600 квартир. 600 квартир без воды! Никто не знает, сколько время у нас не будет воды…Друзья, помогите мне! Что я буду делать?», - обратился к украинцам Хименес-Браво с отчаянием в голосе.

Позже шеф-повар сообщил, что отправился в спортзал и планирует позавтракать в кафе.

Напомним, Хименес-Браво примерил образ известного супергероя, удивив кадрами.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво устроил прогулку со своей любимицей по заснеженным улицам.

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