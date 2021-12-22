Известный ресторатор колумбийского происхождения и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, что приготовить к праздничному столу без заморочек.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделился рецептами новогоднего меню на своей странице в Инстаграм.

«Я знаю, что вы все равно будете делать оливье, крабовый салат и тарталетки, и все то будет с майонезом», - отметил ресторатор, и рассказал, как приготовить этот соус дома.

Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить на Новый год хрустящий картофель по-селянски, запеченную курицу, крабовый салат, печеный картофель с начинкой из тунца, фаршированный перец без риса и подлив и печеночный кекс.

Судья «МастерШеф» поделился секретами, как сделать картофель по-селянски мягким внутри и хрустящим снаружи.

Эктор Хименес-Браво курицу советует готовить с минимумом ингредиентов, но при этом обещает идеальный результат.

Действительно вкусный крабовый салат Хименес-Браво обещает, если не отказаться от риса.

Также судья «МастерШеф» предлагает приготовить к новогоднему столу картофель с тунцом.

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Как сообщала Politeka, Хименес-Браво устроил прогулку со своей любимицей по заснеженным улицам.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей.