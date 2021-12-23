Як пише Politeka.net, ведучий популярного музичного проекту поділився в Instagram новим сником. На ньому Горбунов позував поруч з Кароль на зйомках "голосу". При цьому ведучий радісно посміхався для селфі, а ось співачка поруч з ним виглядала швидше сумною.
"Несподівана гостя на зйомках голосу!", - підписав фото Горбунов.
Побачивши Кароль на зйомках шоу дійсно було несподівано. Раніше співачка кілька сезонів входила до складу зіркових тренерів проекту, а її підопічні навіть займали перші місця. Однак, у новому сезоні тренерами стали Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Потап і Надя Дорофєєва.
Багато українців виявилися незадоволені відсутністю Кароль на шоу. Фото Горбунова викликало в мережі ажіотаж.
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"Легендарний і найулюбленіший дует", "краще б на "Голосі" знову була Тіна, а не Полякова!", "Яка гостя? Це роднулька справжнісінька", "якраз Тіна не гостя, а королева цього шоу! І шкода, дуже шкода, що її немає на Голосі", "Ну все Юрій, від Катьки хана", "поверніть Тіну вона родзинка голосу", "погляд незадоволений", - пишуть люди.
Нагадаємо, Кароль розповіла правду, чому кинула "Голос країни".
Як повідомляла Politeka, Кароль все-таки вирішила розповісти, як Онуфрійчук стала ведучою "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Горбунов розкрив важливу традицію шоу "Голос країни" перед новим сезоном.