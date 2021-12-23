Как передает Politeka.net, об этом артистка рассказала в интервью изданию "КП в Украине".
Кароль много лет была тренером "Голосу країни", и многие ее подопечные становились победителями, однако после 11 сезона артистка отказалась от участия в проекте.
"Когда на бэкстейдже начали появляться некие интриги, я в прямом эфире "Голоса" сказала, что отдаю это кресло [фронтвумен украинской группы The Hardkiss] Юле Саниной. За девять лет я видела в проекте три продюсерские команды. Третья требует чуточку больше интриг и хайпа. А я в интригах и хайпе не готова участвовать, я все-таки могу дать чуточку больше профессионализма и качество, поэтому прямо сказала: "Вам надо обращаться к другим героям", – объяснила певица.
Тина Кароль добавила, что работала не только над вокальной составляющей победы, но и над психологической.
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"И когда в прямом эфире звучит: "Доколе Тина будет побеждать в этом проекте?" – зрителя как будто склоняют к тому, что не стоит за нее голосовать, она уже много раз победила. Да не за меня голосуют, голосуют за участника", – подытожила она.
Как известно, в новом сезоне шоу "Голос країни" тренером стала Оля Полякова, которая ранее не участвовала в проекте.
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