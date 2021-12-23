Юрий Горбунов показал возвращение Тины Кароль на съемочную площадку шоу «Голос країни» после того как певица не вошла в состав звездных тренеров в новом сезоне.

Как пишет Politeka.net, ведущий популярного музыкального проекта поделился в Инстаграм новым сником. На нем Горбунов позировал рядом с Кароль на съемках «Голоса». При этом ведущий радостно улыбался для селфи, а вот певица рядом с ним выглядела скорее грустной.

«Неожиданная гостья на съемках Голоса!», - подписал фото Горбунов.

Увидеть Кароль на съемках шоу действительно было неожиданно. Ранее певица несколько сезонов входила в состав звездных тренеров проекта, а ее подопечные даже занимали первые места. Однако, в новом сезоне тренерами стали Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Потап и Надя Дорофеева.

Многие украинцы оказались недовольны отсутствием Кароль на шоу. Фото Горбунова вызвало в сети ажиотаж.

«Легендарный и самый любимый дуэт», «Лучше б на «Голосе» опять была Тина, а не Полякова!», «Какая гостья? Это роднулька самая настоящая», «Как раз Тина не гостья, а королева этого шоу! И жаль, очень жаль, что ее нет на Голосе», «Ну все Юрий, от Катьки хана», «Верните Тину она изюминка Голоса», «Взгляд недовольный», - пишут люди.

Напомним, Кароль рассказала правду, почему бросила "Голос країни".

Как сообщала Politeka, Кароль все-таки решила рассказать, как Онуфрийчук стала ведущей "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Горбунов раскрыл важную традицию шоу "Голос країни" перед новым сезоном.