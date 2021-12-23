Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на КП.Украина.

Так, на этот раз певица заговорила о скандале этого года с шоу "Танці з зірками". Как известно, Тину Кароль заменила на проекте Иванна Онуфрийчук. Певица утверждает, что они с шоу договаривались, что она выйдет на эфиры. Однако, за неделю до старта, Тина Кароль узнала, что к ним на коммерческой основе добавиться еще одна ведущая. После этого, артистка сразу отказалась от участия.

"В этом году мы договаривались с "Танцами" вести шоу, ударили по рукам, а за неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история. И я была права, не взлетел этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не взлетело", — высказалась Тина Кароль.

"Когда со мной сначала утвердили ведение «Танцев», а потом я вижу, что на коммерческой основе приводят ведущую - это тоже внутренняя, кулуарная игра", — добавила певица.

Ранее сообщалось, Кароль и Никитюк предстали в одинаковых нарядах, кому идет больше: "Круче, чем на Бейонсе"

Также, Кароль и Горбунов сняли сказочную атмосферу вокруг своих особняков под Киевом: "Помахал немного..."

Politeka рассказывала, Тина Кароль в национальном костюме заворожила видом в венке и с ожерельем: эффектное фото