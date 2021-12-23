Як пише Politeka.net, після розлучення з Бредом Піттом 46-річна актриса на якийсь час перестала зніматися в кіно і з'являтися на світських заходах, проте в останні роки Енджі знову стала частіше потрапляти в об'єктиви камер. Шанувальники зірки весь цей час продовжували віддано чекати її повернення і активно ділитися в соцмережах як новими, так і архівними фото з Джолі.

Так, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилися ефектні кадри з актрисою на червоній доріжці. На фото Джолі була відображена крупним планом. Актриса була в чорній сукні, проте на знімку можна було помітити тільки його глибоке декольте і частина ліфа. Елегантні сережки доповнювали образ зірки, роблячи його більш жіночним.

Однак, головним "аксесуаром" Джолі на кадрах однозначно стала її широка щаслива посмішка, яка відразу ж привернула увагу шанувальників.

"Приємно милуватися твоєю красою, Привіт принцеса", "ти не можеш бути красивіше", "обожнюю це фото", "єдина і неповторна богиня", "яскрава як сонце", - пишуть люди.

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