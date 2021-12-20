Популярная актриса Анджелина Джоли, которая является послом ООН, каждый раз получает множество комментариев после того, как показывает себя и детей на мероприятиях.

Знаменитая актриса и общественный деятель Анджелина Джоли ранее вела более простой и открытый образ жизни, любила показывать семейные фото, появлялась на пляже и посещала светские вечера. Сейчас актриса очень далека от этого, но ее редкие кадры с детьми стали даже популярнее, чем раньше.

В этот раз в сети появились кадры с Джоли и ее старшим приемным сыном. По мнению некоторых поклонников, молодой человек кардинально сменил имидж, чем удивил аудиторию актрисы. Он похудел, сбрил бороду и сменил прическу, заметно укоротив волосы.

А вот Джоли озадачила несколько небрежным и даже уставшим видом в пальто и без макияжа.

Отметим, в последний раз Джоли появлялась на публике, когда вышла в свет с дочерью Шайло и приемным сыном Паксом. Тогда актриса прибыла на премьеру фильма Paper And Glue. Для образа семейство выбрало повседневный стиль.

Уже давно Джоли ведет закрытый образ жизни, не рассказывает о себе, и тщательно прячет фигуру, чтобы не обсуждали то, как она теперь выглядит. Причем в прошлом звезда любила показывать новые прически, коротко состригала локоны и хвасталась бунтарскими костюмами.

«У меня морщинка над бровью, потому что я просто не могу перестать ее поднимать, и мне это нравится, вы знаете», - процитировали Джоли в социальной сети.

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