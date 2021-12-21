Анджелина Джоли- кумир миллионов по всему миру, передает Politeka.net. Звезда завоевала настолько большую популярность, что ей стали подражать женщины. Именно с актрисой стали связывать моду на пухлые губы, и девушки по всему миру стали бежать в кабинеты к косметологам.
Несмотря на то, что актрисе уже 46 лет, все равно она вызывает восхищение, и люди создают страницы в Инстаграм, посвященные ей.
Так, в одном из фан-акаунтов опубликовали фото Анджелины Джоли в вечернем платье с открытой спиной.
Было заметно, что авторы поста усовершенствовали внешность артистки с помощью фильтров, ее лицо было слишком ненатуральным.
"Тебе это нравится? ❤", - подписано фото.
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За час публикация собрала более 6000 лайков.
"Букв на клавиатуре НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ВАМ МОЮ ЛЮБОВЬ, МОЯ МАЛЕНЬКАЯ И ДОРОГАЯ ❤👍💘🌟👏💜☀🎯✌😃", "Такое красивое фото ❤️❤️❤️", "всегда замечательно. ❤️😍", "Мне просто нравятся твои красивые глаза да-да", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Анджелине Джоли усовершенствовали внешность, убрав все недостатки
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли без косметики и в пальто обеспокоила небрежным видом на прогулке
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли засветилась в кофточке со стразами на самых интересных местах