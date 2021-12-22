Популярная актриса Анджелина Джоли, которая является послом ООН, ранее была очень раскованной и даже с молодых лет устраивала весьма интригующие фотосессии.

Анджелина Джоли начала карьеру очень рано и часто принимала предложения сняться в разных фотосессиях. Среди памятных кадров поклонники часто публикуют самые первые фото юной Джоли в купальниках.

С 16 лет Джоли принимала участие в разных съемках, экспериментировала с образами и после первого успеха в качестве актрисы даже сменила полностью стрижку и цвет волос. Фанаты вспоминают, какие образы шли звезде больше всего, а другие просто хвалят актрису за то, что даже при минимуме косметики она выглядела превосходно.

Стоит отметить, что в тот период актриса была проблемным подростком, часто бунтовала, была в ссоре с матерью и даже мечтала быть владелицей похоронного бюро.

Сейчас же, несмотря на то, что актрисе уже 46 лет, все равно она вызывает восхищение, и люди создают страницы в Инстаграм, посвященные ей.

Пользователи Сети стараются как-то усовершенствовать и без того привлекательную внешность артистки. В этот раз в одной из групп появился снимок, на котором звезде "разгладили" лицо убрав все возможные морщинки. Внешность Анджелины Джоли стала ненатуральной, ведь кожа походила на восковую.

Напомним, что Анджелине Джоли усовершенствовали внешность, убрав все недостатки

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли без косметики и в пальто обеспокоила небрежным видом на прогулке

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли засветилась в кофточке со стразами на самых интересных местах