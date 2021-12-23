Поклонники культовой голливудской актрисы Анджелины Джоли пришли в восторг от идеальной улыбки, которой красотка одарила присутствующих на красной дорожке.

Как пишет Politeka.net, после развода с Брэдом Питтом 46-летняя актриса на какое-то время перестала сниматься в кино и появляться на светских мероприятиях, однако в последние годы Энджи снова стала чаще попадать в объективы камер. Поклонники звезды все это время продолжали преданно ждать ее возвращения и активно делиться в соцсетях как новыми, так и архивными фото с Джоли.

Так, на одной из фан-страниц в Инстаграм появились эффектные кадры с актрисой на красной дорожке. На фото Джоли была запечатлена крупным планом. Актриса была в черном платье, однако на снимке можно было заметить только его глубокое декольте и часть лифа. Элегантные серьги дополняли образ звезды, делая его более женственным.

Однако, главным «аксессуаром» Джоли на кадрах однозначно стала ее широкая счастливая улыбка, которая сразу же привлекла внимание поклонников.

«Приятно любоваться твоей красотой, привет принцесса», «Ты не можешь быть красивее», «Обожаю это фото», «Единственная и неповторимая богиня», «Яркая как солнце», - пишут люди.

Напомним, Анджелина Джоли в одном маленьком купальнике лишила дара речи уверенным видом.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли похвасталась внешностью, которая стала эталоном для миллионов.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без косметики и в пальто обеспокоила небрежным видом на прогулке.