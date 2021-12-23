Як пише Politeka.net, зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram. Нещодавно Сміюха опинилася в центрі скандалу, спочатку влаштувавши перфоманс з тортом із зображенням своєї колишньої колеги по дуету Слави Камінської, а пізніше відкрито розповівши про багаторічний аб'юзе з її боку.

Проте, Сміюха продовжує рухатися вперед у своїй сольній кар'єрі під сценічним ім'ям VIKTORIA. У своєму пості артистка поділилася фрагментами зі свого концерту в Маріїнському палаці і пояснила, чому для неї він був такий важливий.

"Концертом того дня, я хочу зафіксувати яскраву подію свого життя! Так, це мій новий Олімп! Моя нова вершина, на яку я з упевненістю піднімаюся, відчуваючи підтримку ваших сердець. Для мене це справжнісіньке Відродження в образі сольної співачки VIKTORIA", - написала виконавиця.

На кадрах вона виступала зі своєю новою піснею «Говори, що хочеш». Співачка вибрала для виступу ефектну вузьку сукню з розрізом на спідниці і глибоким декольте.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Здорово!!!! Емоційно, щиро, до мурашок...", "Голос абсолютно індивідуальний, відрізняється від всієї іншої маси, він Ваша родзинка", "нереальна неповторний голос", "унікальний голос", - пишуть люди.

Нагадаємо, Сміюха з "НеАнгелів" зачарувала виглядом в сукні з розрізом до стегна.

Як повідомляла Politeka, екс- "Неангел" Сміюха завдала серйозної образи Камінській, навіть не вітаються.

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