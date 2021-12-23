Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм. Недавно Смеюха оказалась в центре скандала, сначала устроив перфоманс с тортом с изображением своей бывшей коллеги по дуэту Славы Каминской, а позже открыто рассказав о многолетнем абьюзе с ее стороны.
Впрочем, Смеюха продолжает двигаться вперед в своей сольной карьере под сценическим именем VIKTORIA. В своем посте артистка поделилась фрагментами со своего концерта в Мариинском дворце и объяснила, почему для нее он был так важен.
«Концертом в тот день, я хочу зафиксировать яркое событие своей жизни! Да, это мой новый Олимп! Моя новая вершина, на которую я с уверенностью поднимаюсь, чувствуя поддержку ваших сердец. Для меня это самое настоящее возрождение в образе сольной певицы VIKTORIA», - написала исполнительница.
На кадрах она выступала со своей новой песней «Говори, что хочешь». Певица выбрала для выступления эффектное узкое платье с разрезом на юбке и глубоким декольте.
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Поклонники тут же отреагировали на ее пост.
«Здорово!!!! Эмоционально, искренне, до мурашек…», «Голос абсолютно индивидуален, отличается от всей остальной массы, он Ваша изюминка», «Нереальная неповторимый голос», «Уникальный голос», - пишут люди.
Напомним, Смеюха из «НеАнгелов» околдовала видом в платье с разрезом до бедра.
Как сообщала Politeka, экс-"НеАнгел" Смеюха нанесла серьезную обиду Каминской, даже не здороваются.
Также Politeka писала, что экс-"НеАнгел" Каминская похвасталась Осадчей своим спонсором.