Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, прокомментировала скандал с экс-коллегой Викторией Смеюхой, которая обвиняла ее в абьюзе.

Певица Слава Каминская 15 лет работала в группе "НеАнгелы" вместе с Викторией Смеюхой, пишет Politeka.net. Коллектив распался, а после этого стали всплывать подробности совместной работы.

Недавно Виктория Смеюха разрезала торт с изображением лица Славы, а позже обвинила ту в абьюзе, где они вместе работали.

Слава Каминская отшучивалась на эти темы, а в новом интервью "Зірковому Шляху" призналась, что не здоровается с бывшей коллегой, вероятно, чувствуя серьезную обиду.

"Я не переношу подлость, я не переношу, когда люди выезжают за счет кого-то. Знаете, каждому свое, конечно, но пока вот так", - поделилась Слава Каминская.

За три часа публикация собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев:

"Блин, ну она задолбала. Видно, что она абьюз и унижала Викторию. Они обе стоят друг друга", "У меня впечатление, что эти двое активно пиарятся за счет друг друга", "Ну и ладно, я Викусю больше люблю❤️", "Слава обиженная на всю планету", "Морда-лица выдаёт её гавн.........ный характер!!!!((".

Напомним, экс-"НеАнгел" Каминская похвасталась Осадчей своим спонсором

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