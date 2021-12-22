Певица Слава Каминская 15 лет работала в группе "НеАнгелы" вместе с Викторией Смеюхой, пишет Politeka.net. Коллектив распался, а после этого стали всплывать подробности совместной работы.
Недавно Виктория Смеюха разрезала торт с изображением лица Славы, а позже обвинила ту в абьюзе, где они вместе работали.
Слава Каминская отшучивалась на эти темы, а в новом интервью "Зірковому Шляху" призналась, что не здоровается с бывшей коллегой, вероятно, чувствуя серьезную обиду.
"Я не переношу подлость, я не переношу, когда люди выезжают за счет кого-то. Знаете, каждому свое, конечно, но пока вот так", - поделилась Слава Каминская.
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За три часа публикация собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев:
"Блин, ну она задолбала. Видно, что она абьюз и унижала Викторию. Они обе стоят друг друга", "У меня впечатление, что эти двое активно пиарятся за счет друг друга", "Ну и ладно, я Викусю больше люблю❤️", "Слава обиженная на всю планету", "Морда-лица выдаёт её гавн.........ный характер!!!!((".
Напомним, экс-"НеАнгел" Каминская похвасталась Осадчей своим спонсором
Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" преобразилась, надев очки и пиджак
Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" засветила себя в халатике после пробуждения за границей